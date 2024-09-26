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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1713 года. Новодел. Орел в круглой рамке (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Орел в круглой рамке

Аверс монеты - 1 копейка 1713 года Новодел Орел в круглой рамке - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1713 года Новодел Орел в круглой рамке - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Новодел. Орел в круглой рамке. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1713 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1713 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Holmasto - March 6, 2021
Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность XF
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1713 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1713 на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1713 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1713 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1713 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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