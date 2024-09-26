Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1713 года. Новодел. Орел в круглой рамке (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Орел в круглой рамке
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Новодел. Орел в круглой рамке. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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