1 копейка 1713 года. Новодел. Орел в круглой рамке (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Новодел. Орел в круглой рамке. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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