1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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