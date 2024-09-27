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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года Без инициалов минцмейстера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года Без инициалов минцмейстера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
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  • Künker (1)
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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