Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
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