Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера (Россия, Петр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 20550 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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