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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера (Россия, Петр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 20550 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 19, 2008
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 19, 2008
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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