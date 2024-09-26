1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

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