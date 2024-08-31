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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1714 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1714 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1714 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1714 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
884 $
Цена в валюте аукциона 810 EUR
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Holmasto - March 6, 2021
Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность VF
Цена
2029 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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