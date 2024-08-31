Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1714 года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1714 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Holmasto (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (3)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (6)
- Империя (4)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск