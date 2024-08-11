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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1714 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1714
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1714 Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1714 Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) 1714 Новодел. Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1714 3
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1714
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1714 Без обозначения номинала
Средняя цена 81000 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
5 копеек 1714
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 копеек 1714 Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Алтын 1714
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 копейка 1714
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 копейка 1714 Новодел
Средняя цена 590 $
Продажи
0 5
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