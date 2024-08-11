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1714
Россия
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1714
Монеты России 1714 года
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Золотые монеты
Двойной червонец (2 дуката) 1714
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Двойной червонец (2 дуката) 1714
Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
1
Двойной червонец (2 дуката) 1714
Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
13
Двойной червонец (2 дуката) 1714
Новодел. Медь
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Червонец (Дукат) 1714 3
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Червонец (Дукат) 1714
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
7
Пробные монеты
1 рубль 1714 Без обозначения номинала
Средняя цена
81000 $
Продажи
0
25
5 копеек 1714
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
33
5 копеек 1714
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
18
Алтын 1714
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
27
1 копейка 1714
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
23
1 копейка 1714
Новодел
Средняя цена
590 $
Продажи
0
5
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Категория
Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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