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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨДI (1714) года НД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года НД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года НД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨДI (1714)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (283) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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