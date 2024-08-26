Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨДI (1714) года НД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨДI (1714)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (283) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
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Сохранность VF
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