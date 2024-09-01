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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨДI (1714) года НДД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года НДД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года НДД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨДI (1714)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком НДД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе H.D. Rauch за 360 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2016.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Знак (1)
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НДД на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НДД на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НДД на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) НДД на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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