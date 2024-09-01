Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨДI (1714) года НДД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨДI (1714)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком НДД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе H.D. Rauch за 360 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- Знак (1)
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск