Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1714 года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1714 года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5772 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 25000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Künker (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
22416 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
31426 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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