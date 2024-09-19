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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1714 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1714 года - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1714 года - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1714 года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5772 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 25000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Künker (1)
Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
22416 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
31426 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1714 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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