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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,05 гр
  • Диаметр 16 - 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨДI (1714)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Знак (2)
  • Имперская монета (4)
  • Русское Наследие (3)
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F15
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1106 RUB
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1714 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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