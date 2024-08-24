Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,05 гр
- Диаметр 16 - 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨДI (1714)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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