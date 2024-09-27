Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨДI (1714) года МДД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года МДД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года МДД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨДI (1714)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком МДД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 26000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Höhn (1)
  • Rare Coins (11)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (2)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе RedSquare - June 19, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе RedSquare - June 19, 2021
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МДД на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1714 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск