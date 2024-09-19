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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1714 года "Без обозначения номинала" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1714 года "Без обозначения номинала" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1714 года "Без обозначения номинала" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1714 года "Без обозначения номинала". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе SINCONA AG за 190000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
10130 $
Цена в валюте аукциона 10000 CHF
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
47342 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1714 "Без обозначения номинала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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