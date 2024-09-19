Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1714 года "Без обозначения номинала" (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1714 года "Без обозначения номинала". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе SINCONA AG за 190000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
47342 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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