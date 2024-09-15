Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1714 года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1714 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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