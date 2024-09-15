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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1714 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1714 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1714 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1714 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3023 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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