Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) 1714 года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,980)
- Вес 6,94 гр
- Чистого золота (0,2187 oz) 6,8012 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3111 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Stack's (2)
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