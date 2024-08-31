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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1714 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,980)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,2187 oz) 6,8012 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3111 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
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  • Stack's (2)
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Stack's - January 12, 2010
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF
Цена
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Stack's - January 15, 2008
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD

Где продать?

Для продажи Двойной червонец (2 дуката) 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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