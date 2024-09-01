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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1714 года 3 (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1714 года 3 - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1714 года 3 - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1714 года со знаком 3. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 62000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1714 3 на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) 1714 3 на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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