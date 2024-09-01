Червонец (Дукат) 1714 года 3 (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1714 года со знаком 3. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 62000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2006.

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