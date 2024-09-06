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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гладкий гурт

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года Новодел Гладкий гурт - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года Новодел Гладкий гурт - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,2187 oz) 6,8012 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1003 проданному на аукционе The New York Sale за 13000 USD. Торги состоялись 13 января 2021.

Сохранность
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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