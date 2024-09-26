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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1714 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1714 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1714 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1714 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 копеек 1714 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1714 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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