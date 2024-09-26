Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1714 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1714 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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