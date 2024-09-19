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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года Новодел Гурт шнуровидный - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года Новодел Гурт шнуровидный - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,2187 oz) 6,8012 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Гурт шнуровидный. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MS67 за 4600000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Heritage (5)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (4)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
62141 $
Цена в валюте аукциона 4600000 RUB
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
26400 $
Цена в валюте аукциона 26400 USD
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной червонец (2 дуката) 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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