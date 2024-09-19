Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 6,94 гр
- Чистого золота (0,2187 oz) 6,8012 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Гурт шнуровидный. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MS67 за 4600000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
62141 $
Цена в валюте аукциона 4600000 RUB
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
26400 $
Цена в валюте аукциона 26400 USD
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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