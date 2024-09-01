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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨДI (1714) года МД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года МД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨДI (1714) года МД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨДI (1714)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Nomisma Aste - January 31, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨДI (1714) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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