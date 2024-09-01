Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨДI (1714) года МД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨДI (1714)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨДI (1714) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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