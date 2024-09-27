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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨДI (1714)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨДI (1714) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1714 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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