Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨДI (1714)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨДI (1714) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе MS67 за 26000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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