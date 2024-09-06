Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1714 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1714 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русское Наследие за 1000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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