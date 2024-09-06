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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1714 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1714 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1714 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1714 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русское Наследие за 1000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 копейка 1714 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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