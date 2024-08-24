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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Медь (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Медь

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1714 года Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,94 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Christie's за 190 GBP. Торги состоялись 14 июня 1979.

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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Christie's - June 14, 1979
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1714 на аукционе Christie's - June 14, 1979
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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