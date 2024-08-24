Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Медь (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,94 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1714 года. Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Christie's за 190 GBP. Торги состоялись 14 июня 1979.
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