Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1714 года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1714
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1714 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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