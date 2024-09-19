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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1714 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Алтын 1714 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1714 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1714
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1714 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Алтын 1714 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия Алтын 1714 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Алтын 1714 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Алтын 1714 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Алтын 1714 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Алтын 1714 на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Алтын 1714 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Алтын 1714 на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Алтын 1714 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Алтын 1714 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Алтын 1714 на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия Алтын 1714 на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1714 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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