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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1713 года. Буквы крупные (Россия, Петр I)

Разновидность: Буквы крупные

Аверс монеты - 1 копейка 1713 года Буквы крупные - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1713 года Буквы крупные - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1713 года. Буквы крупные. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе AURORA за 975000 RUB. Торги состоялись 21 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (2)
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 22145 RUB
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 копейка 1713 на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1713 на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность XF
Цена
14766 $
Цена в валюте аукциона 975000 RUB

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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