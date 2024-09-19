Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИI (1718) года L. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6069 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.
Сохранность
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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