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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИI (1718) года L. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года L Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИI (1718) года L Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6069 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИI (1718) L на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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