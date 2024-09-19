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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1713 года. Буквы мелкие (Россия, Петр I)

Разновидность: Буквы мелкие

Аверс монеты - 1 копейка 1713 года Буквы мелкие - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка 1713 года Буквы мелкие - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 0,6 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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