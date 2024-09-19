Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1713 года. Буквы мелкие (Россия, Петр I)
Разновидность: Буквы мелкие
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 0,6 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,2376 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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