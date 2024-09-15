Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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