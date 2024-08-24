Червонец (Дукат) 1713 года D-L (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1713 года со знаком D-L. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Русское Наследие за 10750000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность AU (3) XF (2) VF (4) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) XF40 (1) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (3) NGC (2)