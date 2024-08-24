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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1713 года D-L (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1713 года D-L - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1713 года D-L - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1713 года со знаком D-L. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Русское Наследие за 10750000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 601 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
65306 $
Цена в валюте аукциона 6400000 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Heritage - August 17, 2018
Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1713 D-L на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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