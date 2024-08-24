Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1713 года D-L (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1713 года со знаком D-L. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Русское Наследие за 10750000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
65306 $
Цена в валюте аукциона 6400000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Червонец (Дукат) 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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