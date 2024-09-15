Гривенник 1713 года МД. Малые короны (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1713 года со знаком МД. Малые короны. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность XF (9) VF (7) G (2) Сохранность (слабы) XF40 (2) VF30 (2) G4 (2)