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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1713 года МД. Малые короны (Россия, Петр I)

Разновидность: Малые короны

Аверс монеты - Гривенник 1713 года МД Малые короны - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1713 года МД Малые короны - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0685 oz) 2,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1713 года со знаком МД. Малые короны. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (5)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность G4
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 8216 RUB
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1713 МД на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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