Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1713 года МД. Малые короны (Россия, Петр I)
Разновидность: Малые короны
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0685 oz) 2,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1713 года со знаком МД. Малые короны. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
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Где продать?
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