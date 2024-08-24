Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком МД. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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