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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718" Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718" Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком МД. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8050 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS65
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Знак - February 15, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Знак - February 15, 2019
Продавец Знак
Дата 15 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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