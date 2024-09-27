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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1713 года. Обозначение номинала "IIIII". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Обозначение номинала "IIIII". Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1713 года Обозначение номинала "IIIII" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1713 года Обозначение номинала "IIIII" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1713 года. Обозначение номинала "IIIII". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1713 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2155 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Россия 5 копеек 1713 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1713 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 5 копеек 1713 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 5 копеек 1713 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1713 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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