Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1713 года. Обозначение номинала "IIIII". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Обозначение номинала "IIIII". Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1713 года. Обозначение номинала "IIIII". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- HIRSCH (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (2)
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2155 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск