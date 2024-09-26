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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МДЗ "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МДЗ "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МДЗ "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком МДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МДЗ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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