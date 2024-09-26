Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МДЗ "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком МДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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