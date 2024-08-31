Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НДЗ "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Редкие Монеты за 46000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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