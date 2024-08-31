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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НДЗ "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НДЗ "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года НДЗ "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Редкие Монеты за 46000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55 ННР
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) НДЗ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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