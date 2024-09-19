Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (26)
- Coins.ee (7)
- Gorny & Mosch (1)
- Hermes Auctions (1)
- iNumis (1)
- Katz (9)
- Künker (4)
- MS67 (8)
- MUNZE (2)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (3)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (54)
- Rauch (1)
- RedSquare (9)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (3)
- WAG (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (24)
- Знак (2)
- Империя (12)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (11)
- ОЛНЗ (1)
- Русское Наследие (24)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск