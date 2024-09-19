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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года МД "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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