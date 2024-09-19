Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718". Всадник разделяет круговую надпись (Россия, Петр I)
Разновидность: Всадник разделяет круговую надпись
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года. Всадник разделяет круговую надпись. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (8)
- RedSquare (1)
- Александр (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (4)
- Русское Наследие (3)
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 11025 RUB
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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