Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718". Всадник разделяет круговую надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Всадник разделяет круговую надпись

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718" Всадник разделяет круговую надпись - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года "Тип 1704-1718" Всадник разделяет круговую надпись - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года. Всадник разделяет круговую надпись. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (8)
  • RedSquare (1)
  • Александр (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (4)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 11025 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1713 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск