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Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Медь (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Медь
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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