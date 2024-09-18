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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Медь (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Медь

Аверс монеты - Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна" Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна". Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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