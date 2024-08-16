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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1713 года G "Портрет работы С. Гуэна" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1713 года G "Портрет работы С. Гуэна" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник 1713 года G "Портрет работы С. Гуэна" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна" со знаком G. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Империя за 290000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Luxcoins - July 14, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9154 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
2031 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1713 G "Портрет работы С. Гуэна" на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1713 "Портрет работы С. Гуэна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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