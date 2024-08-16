Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1713 года G "Портрет работы С. Гуэна" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1713 года "Портрет работы С. Гуэна" со знаком G. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Империя за 290000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
2031 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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