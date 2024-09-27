Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,05 гр
- Диаметр 16 - 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Редкие Монеты за 600 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
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Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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