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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,05 гр
  • Диаметр 16 - 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΓI (1713) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Редкие Монеты за 600 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (11)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΓI (1713) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1713 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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