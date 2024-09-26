Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1713 года МД. Большие короны (Россия, Петр I)
Разновидность: Большие короны
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0685 oz) 2,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Гривенник 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск