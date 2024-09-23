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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ" (Россия, Петр I)

Разновидность: "АЛЬ / ТЫНЬ"

Аверс монеты - Алтын 1713 года "АЛЬ / ТЫНЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын 1713 года "АЛЬ / ТЫНЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.

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Россия Алтын 1713 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - April 24, 1932
Россия Алтын 1713 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - April 24, 1932
Из коллекции Дубликаты российских музеев
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 24 апреля 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Алтын 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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