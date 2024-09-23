Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ" (Россия, Петр I)
Разновидность: "АЛЬ / ТЫНЬ"
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын 1713 года. "АЛЬ / ТЫНЬ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.
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