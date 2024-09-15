Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨΓI (1713) года БК "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨΓI (1713)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7024 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 33999 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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