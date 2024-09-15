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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨΓI (1713) года БК "Тип 1704-1718" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года БК "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года БК "Тип 1704-1718" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨΓI (1713)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨΓI (1713) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7024 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (12)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 33999 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность F
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
******
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨΓI (1713) БК на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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