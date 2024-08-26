Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1713 года. Обозначение номинала "•••••" (Россия, Петр I)
Разновидность: Обозначение номинала "•••••"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1713
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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