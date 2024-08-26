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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1713 года. Обозначение номинала "•••••" (Россия, Петр I)

Разновидность: Обозначение номинала "•••••"

Аверс монеты - 5 копеек 1713 года Обозначение номинала "•••••" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1713 года Обозначение номинала "•••••" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Bitkin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,036 oz) 1,1207 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1713
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

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