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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨИI (1718) года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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