Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын ҂АΨД (1704) года БК. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
- Диаметр 16 - 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
6054 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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