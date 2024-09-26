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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨД (1704) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Алтын ҂АΨД (1704) года БК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨД (1704) года БК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0206 oz) 0,6416 гр
  • Диаметр 16 - 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
6054 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨД (1704) БК на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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