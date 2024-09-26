Алтын ҂АΨД (1704) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨД (1704) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

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