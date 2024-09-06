Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник в плаще (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник в плаще. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

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