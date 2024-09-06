Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник в плаще (Россия, Петр I)
Разновидность: Всадник в плаще
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник в плаще. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Дата 27 июня 2024
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Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
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Цена
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Сохранность AU
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