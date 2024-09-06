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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник в плаще (Россия, Петр I)

Разновидность: Всадник в плаще

Аверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года Всадник в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года Всадник в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник в плаще. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30643 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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