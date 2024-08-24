Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник без плаща (Россия, Петр I)
Разновидность: Всадник без плаща
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник без плаща. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5648 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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