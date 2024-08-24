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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник без плаща (Россия, Петр I)

Разновидность: Всадник без плаща

Аверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года Всадник без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года Всадник без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник без плаща. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5648 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1020 EUR
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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