Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник без плаща (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года. Всадник без плаща. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5648 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность AU (1) XF (2) VF (6) Сохранность (слабы) XF45 (1) Сервис NGC (1)