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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Алтын ҂АΨИI (1718) года L. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года L Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Алтын ҂АΨИI (1718) года L Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,396)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Алтын
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (1)
  • V. GADOURY (1)
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Алтын ҂АΨИI (1718) L на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Алтын 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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