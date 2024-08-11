Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Алтын ҂АΨИI (1718) года L. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,396)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0216 oz) 0,6732 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Алтын
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Алтын ҂АΨИI (1718) года со знаком L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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