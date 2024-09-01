Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1711 года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,969)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1711
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1711 года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2012 проданному на аукционе The New York Sale за 110000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF
Цена
90858 $
Цена в валюте аукциона 8200000 RUB
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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