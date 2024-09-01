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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1711 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1711 года - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1711 года - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1711
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1711 года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2012 проданному на аукционе The New York Sale за 110000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Frühwald - September 15, 2023
Продавец Frühwald
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF
Цена
90858 $
Цена в валюте аукциона 8200000 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Frühwald - May 16, 2019
Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Heritage - August 17, 2018
Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1711 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1711 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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