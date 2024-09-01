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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨАI (1711) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨАI (1711) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨАI (1711) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨАI (1711)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (229) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨАI (1711) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) БК на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1711 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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