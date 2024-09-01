Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨАI (1711) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨАI (1711)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨАI (1711) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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