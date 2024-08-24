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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨАI (1711) года (Россия, Петр I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨАI (1711)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

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