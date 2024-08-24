Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨАI (1711) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨАI (1711)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨАI (1711) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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