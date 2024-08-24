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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨАI (1711) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨАI (1711) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨАI (1711) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨАI (1711)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨАI (1711) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка ҂АΨАI (1711) МД на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF45 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1711 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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